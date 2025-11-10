В Канаде показали легендарную драгоценность династии Габсбургов

10 ноября 2025, 9:45

Камень весом более 137 карат некогда принадлежал семьям Медичи и Габсбургам. Одна из самых загадочных реликвий Европы считалась утерянной с 1919 года.

После падения Австро-Венгерской империи императрица Цита (последняя императрица империи Габсбургов) тайно вывезла драгоценность за океан. Она поручила хранить её местонахождение лишь двум своим сыновьям и оберегать тайну сто лет. Ходили слухи, что он был украден или перепродан.Теперь потомки Габсбургов подтвердили, что бриллиант всё это время находился в банковском хранилище в Квебеке. Семья планирует выставить его на всеобщее обозрение, как символ благодарности Канаде за верность и безопасность, подаренные одной из самых блистательных драгоценностей в истории.