21 мая 2025, 11:15

Франция запретила основателю Telegram Павлу Дурову выезд в США

Парижская прокуратура сообщила Politico, что 12 мая отклонила просьбу Дурова о поездке в США для "переговоров с инвестиционными фондами" на том основании, что такая поездка за границу "не представляется настоятельной или оправданной".



Дурову запрещено покидать Францию ​​без разрешения. Его он, в частности, получил для поездки в Дубай с 15 марта по 7 апреля, сообщила прокуратура.

