Парижская прокуратура сообщила Politico, что 12 мая отклонила просьбу Дурова о поездке в США для "переговоров с инвестиционными фондами" на том основании, что такая поездка за границу "не представляется настоятельной или оправданной".
Дурову запрещено покидать Францию без разрешения. Его он, в частности, получил для поездки в Дубай с 15 марта по 7 апреля, сообщила прокуратура.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 12:15
Укроборонпром домовився про боєприпаси з KNDS
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Кандидат в президенты Польши готов обещать не поддержать Украину в НАТО
- Безопасность | Сегодня, 11:15
Франция запретила основателю Telegram Павлу Дурову выезд в США
- Интернет | Сегодня, 10:45
У МОЗ нагадали, як працює е-направлення на медичні послуги
- Технологии | Сегодня, 10:15
Китай за время войны РФ против Украины втрое снизил инвестиции в РФ
- Технологии | Сегодня, 9:45
Илона Маска уличили в приеме платежей от террористов
- Интернет | Сегодня, 9:15
Хакеры за 20 минут взломали сервера компании-шифровщика популярного мессенджера
- Технологии | Сегодня, 8:45
Бельгия может предоставить Украине истребители F-16 раньше, чем планировалось
- Технологии | Сегодня, 8:15
ЗСУ все ж отримають австралійські Abrams
Последние материалы
- Обзоры | 14 мая, 11:01
ColorWay CW-PB800LPA8BK-PDD – 80 000 мА*год швидкої зарядки за 2399 гривень
- Обзоры | 12 мая, 15:55
ColorWay CW-1131 - почистить ваші "вушка"
- Обзоры | 5 мая, 22:24
be quiet! Pure Rock 3 LX – ARGB-підсвітка, сумісність з RAM/VRM та 120-міліметровий вентилятор
- Обзоры | 5 мая, 21:48
ColorWay CW-VM16-02D - лічильник електроенергії з функцією моніторингу
- Фотогалереи | 30 апреля, 22:32
Неперевершений скляний корпус DeepCool CG580 4F вже доступний в Україні
- Фотогалереи | 30 апреля, 22:19
Елегантна та прогресивна збірка на базі DeepCool CG530 4F
- Фотогалереи | 30 апреля, 22:11
Неймовірно красива збірка на базі DeepCool CG580
- Обзоры | 26 апреля, 16:48
ColorWay GaN Mini 65W (CW-CHS049PD-WT) – інтелектуальний мережевий адаптер для швидкої зарядки
- Аналитика | 23 апреля, 15:15
Пульти для телевізорів: які бувають і як обрати
Популярные новости
- Технологии | Вчера, 20:38
be quiet! представляє новинки в охолодженні, живленні та периферії на Computex 5.00
- Технологии | Вчера, 20:13
OPPO оголошує оновлену премію в галузі мобільної фотографії 2025 5.00
- Софт | Позавчера, 12:40
Як ІТ-команди втрачають фокус і час на системних задачах 5.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Укроборонпром домовився про боєприпаси з KNDS 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Кандидат в президенты Польши готов обещать не поддержать Украину в НАТО 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:15
Франция запретила основателю Telegram Павлу Дурову выезд в США 0.00
- Интернет | Сегодня, 10:45
У МОЗ нагадали, як працює е-направлення на медичні послуги 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Китай за время войны РФ против Украины втрое снизил инвестиции в РФ 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
Илона Маска уличили в приеме платежей от террористов 0.00