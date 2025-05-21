21 мая 2025, 10:15

Китай за время войны РФ против Украины втрое снизил инвестиции в РФ

Об этом пишет The Bell со ссылкой на доклад Института развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT).



СМИ пишет, что война РФ против Украины и санкции против России привели к возросшей зависимости российской экономики от китайской, и экономическое партнерство Москвы и Пекина "крепко как никогда". На Китай приходится более трети всей российской внешней торговли. Из Китая в Россию при этом в основном поступают высокотехнологические товары, а из россии в Китай — природные ресурсы.



Но, несмотря на все это, экономические отношения между Москвой и Пекином остаются поверхностными, - говорится в докладе.



В общей сложности объем иностранных портфельных инвестиций в Россию снизился со $190 млрд в первой половине 2021 года до $50 млрд в первой половине 2024 года, говорится в докладе. Это сокращение сопоставимо с изменением объема китайских инвестиций в Россию. В 2022–2023 годах в среднем Китай ежегодно инвестировал $400 млн, что значительно меньше, чем в 2011–2018 годах, когда этот показатель составлял $1,2 млрд в год.

