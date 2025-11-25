Китай поднял цены на продукцию для российского ВПК в 10 раз

25 ноября 2025, 8:45

Китайские экспортеры пользуются возникшей из-за западных санкций зависимостью россии от импорта из Китая, свидетельствуют данные Института исследований развивающихся экономик Банка Финляндии (Bofit).

Согласно данным Bofit, средние цены на китайские товары, подпадающие под экспортный контроль, выросли для российских покупателей на 87% в период с 2021 по 2024 г. При этом цены на аналогичные товары, отправляемые в другие страны, увеличились лишь на 9%.В ряде случаев рост стоимости объясняется исключительно повышением цен. Например, к 2024 г импорт россией китайских подшипников в денежном выражении увеличился на 76% по сравнению с 2021 г, тогда как физический объем поставок за тот же период снизился на 13%.Исследователи также обнаружили значительный рост цен для российских импортеров в Турции. Попавшие под санкции товары стали обходиться компаниям из россии на 25-55% дороже, чем другая продукция.