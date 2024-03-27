Эти задержки уменьшают доходы Кремля и делают их более нестабильными, увеличивая негативный эффект от санкций.
По данным восьми банковских и торговых источников, за последние недели несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили свои требования по соблюдению санкций. Это привело к задержкам или даже отказу в осуществлении денежных переводов в Москву.
27 марта 2024, 12:15
Россия не может получить деньги за нефть из Китая, Турции и ОАЭ из-за санкций
Эти задержки уменьшают доходы Кремля и делают их более нестабильными, увеличивая негативный эффект от санкций.
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