Россия не может получить деньги за нефть из Китая, Турции и ОАЭ из-за санкций

27 марта 2024, 12:15

Эти задержки уменьшают доходы Кремля и делают их более нестабильными, увеличивая негативный эффект от санкций.



По данным восьми банковских и торговых источников, за последние недели несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили свои требования по соблюдению санкций. Это привело к задержкам или даже отказу в осуществлении денежных переводов в Москву.