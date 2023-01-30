Турция и ОАЭ могут потерять доступ к рынку США за несоблюдение санкций - Reuters

30 января 2023, 15:45

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон во время поездки в Турцию и Ближний Восток на следующей неделе предупредит страны и компании, что они могут потерять доступ к американскому рынку, если будут вести бизнес с субъектами, на которых распространяются американские ограничения.

Находясь в регионе, Нельсон обсудит усилия Казначейства США по противодействию попыткам России обойти санкции и экспортный контроль, введенные из-за ее жестокой войны против Украины, дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе, незаконные финансовые риски, подрывающие экономический рост, и иностранные инвестиции.