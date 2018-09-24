Китай может "похоронить" корпорацию "Сухой"

24 сентября 2018, 9:15

Несмотря на дружественные и весьма тёплые отношения между Россией и КНР, политика Китая направлена на поддержку санкций со стороны Европы и США в отношении России.

Фактически, в ближайшем будущем, меры, принятые Китаем, могут похоронить российскую корпорацию «Сухой», тем самым лишив Россию крупнейшего авиапроизводителя военных самолётов. Стало известно, что крупнейшие банки КНР отказались проводить транзакции с участием российских компаний, попавших под санкции США и Евросоюза. Это серьёзно затрудняет развитие экономики РФ и может создать массу проблем даже для крупнейших российских авиапроизводителей.

В ближайшее время Вашингтон намерен расширить список российских компаний, подпадающих под американские санкции, к слову, туда может попасть и корпорация «Сухой», из-за действий Китая, у ведущего российского предприятия, могут начаться серьёзные проблемы.

