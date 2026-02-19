Ван И заявил о риске конфликта Китая и США

19 февраля 2026, 11:45

Глава МИД Китая Ван И предостерег от «поспешных» призывов к США дистанцироваться от Китая и заявил, что, несмотря на позитивные признаки, появившиеся в последнее время в Белом доме, «некоторые американские голоса подрывают отношения». По его словам, в США есть силы, которые «делают все, чтобы атаковать и очернять Китай», и что существует два возможных направления развития двусторонних отношений.

«Соединенные Штаты могли бы разумно и объективно понимать Китай и проводить позитивную и прагматичную политику в отношении Пекина», - заявил Ван И. Другой же перспективой министр назвал стремление к разрыву связей с КНР, разрыв цепочек поставок и противостояние Китаю во всем «исключительно на эмоциональном, импульсивном уровне». «Попытки отделить Тайвань от Китая переступают "красные линии" Пекина, что с большой вероятностью подтолкнет КНР и США к конфликту», - отметил Ван И в своем выступлении в Мюнхене.