МИД КНР: Мы не предоставляем оружие ни одной из сторон конфликта

12 июля 2024, 12:15

«Китай не является инициатором украинского кризиса. Позиция КНР в отношении Украины открыта и не вызывает сомнений. Мы стремимся к мирным переговорам и политическому урегулированию... Мы никогда не предоставляем летальное оружие ни одной из сторон конфликта и осуществляем строгий экспортный контроль над товарами двойного назначения, включая гражданские беспилотники», - заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя пункт Вашингтонской декларации, принятой по итогам саммита НАТО.



В вышеупомянутой декларации НАТО объявила Китай ключевым спонсором военных усилий России в войне против Украины и призвала страну прекратить «материальную и политическую поддержку российской военной машины».