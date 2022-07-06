Украине нужна чистая победа – Глава МИД Великобритании

6 июля 2022, 10:15

В интервью французской газете Journal du Dimanche Лиз Трасс предостерегла мировое сообщество от подписания "плохого" мирного соглашения с Путиным, так как это позволит ему перегруппировать свои силы и вновь перейти в наступление.

"Мы не можем позволить себе еще одно минское соглашение. Украине необходима чистая победа, которая восстановит ее в старых границах и обеспечит безопасность", — заявила Глава британской дипломатии, добавив, что, выделив Украине 2,3 млрд евро, Британия, является вторым по величине поставщиком помощи после США."Мы хотим, чтобы максимальное количество военной помощи в виде снаряжения и обучения достигло киевских властей в этот решающий период войны, чтобы украинская армия могла провести свои контрнаступления против россии", — озвучила Лиз Трасс.