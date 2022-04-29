Глава МИД Великобритании Лиз Трасс об Украине

- Российские войска в ходе этой войны должны быть изгнаны в том числе из Крыма и донбасских "республик".
- "Это всеобщая война, поскольку победа Украины - это стратегический императив для нас всех".
- "Тяжелые вооружения, танки, самолеты - надо заглянуть поглубже в наши запасы, надо усилить производство".
- Нужно использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения России с западных рынков.
- Запад должен помочь нарастить оборонные возможности Молдовы и Грузии.
- Нужно лишить президента Путина возможности заявить о своей победе в Украине и "использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка".
- Война в Украине может длиться до десяти лет.
- Трасс опасается, что Путин "может применить оружие массового уничтожения в отчаянной попытке выйти из тупика".