29 апреля 2022, 9:15

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс об Украине

- Российские войска в ходе этой войны должны быть изгнаны в том числе из Крыма и донбасских "республик".

- "Это всеобщая война, поскольку победа Украины - это стратегический императив для нас всех".

- "Тяжелые вооружения, танки, самолеты - надо заглянуть поглубже в наши запасы, надо усилить производство".

- Нужно использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения России с западных рынков.

- Запад должен помочь нарастить оборонные возможности Молдовы и Грузии.

- Нужно лишить президента Путина возможности заявить о своей победе в Украине и "использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка".

- Война в Украине может длиться до десяти лет.

- Трасс опасается, что  Путин "может применить оружие массового уничтожения в отчаянной попытке выйти из тупика".
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