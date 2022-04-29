Глава МИД Великобритании Лиз Трасс об Украине

29 апреля 2022, 9:15

- Российские войска в ходе этой войны должны быть изгнаны в том числе из Крыма и донбасских "республик".

- "Это всеобщая война, поскольку победа Украины - это стратегический императив для нас всех".- "Тяжелые вооружения, танки, самолеты - надо заглянуть поглубже в наши запасы, надо усилить производство".- Нужно использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения России с западных рынков.- Запад должен помочь нарастить оборонные возможности Молдовы и Грузии.- Нужно лишить президента Путина возможности заявить о своей победе в Украине и "использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка".- Война в Украине может длиться до десяти лет.- Трасс опасается, что Путин "может применить оружие массового уничтожения в отчаянной попытке выйти из тупика".