Иран и Китай нацелены на углубление отношений в "послевоенный период"

11 мая 2026, 17:15

Отношения Ирана и Китая в период после завершения войны будут расширяться и углубляться.

Об этом заявил посол Исламской республики в КНР Фазли газете South China Morning Post. По словам дипломата, Тегеран и Пекин придерживаются идентичных позиций по ключевым аспектам международной повестки. «Иран и Китай имеют очень схожие взгляды по вопросам региональной безопасности, мира и глобального развития», - подчеркнул Фазли.Отмечается, что заявление главы иранской дипмиссии прозвучало в преддверии визита президента Трампа в Китай, запланированного на следующую неделю.