Иран закупил в Китае оборудование для отключения глобального интернета

26 мая 2026, 11:15

Иран закупил и ввез из Китая оборудование, необходимое для постоянного отключения страны от глобальной сети.

Об этом заявил член Высшего совета киберпространства Ирана Сарафраз. По его словам, операторы, входящие в состав совета, негласно одобрили проект контролируемого интернета. При этом бенефициары ограничений сначала извлекали выгоду из продажи сервисов VPN, а теперь переключились на коммерческий внутренний сегмент сети, указал Сарафраз.По данным международной организации NetBlocks, осуществляющей мониторинг интернет-безопасности, масштабные ограничения связи в Иране продолжаются уже 86 дней, или более 2.040 часов. В отчете организации отмечается, что общественный доступ к глобальной сети остается жестко лимитированным. Сведения и медиаматериалы о ситуации внутри страны передаются на внешние ресурсы исключительно ограниченной группой пользователей, имеющих специальный доступ к каналам связи.