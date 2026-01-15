The Guardian: Иран готовится к отключению от глобального интернета

15 января 2026, 11:15

Иран приступил к реализации планов по отключению от глобального интернета, пишет The Guardian.

Отмечается, что первый шаг в этом направлении - создание «белого списка» разрешенных веб-ресурсов. В перечень вошли национальные поисковые системы, картографические сервисы, мессенджеры и внутренний стриминговый сервис, где публикуются только видеоролики, прошедшие государственную цензуру.По словам иранского эксперта по цифровым правам Рашиди, в стране уже работает «скелетная версия» внутреннего интернета, которая находится под контролем властей, ограничена по возможностям и практически не связана с мировой сетью. Другой специалист добавил, что подобные проекты могут означать подготовку к полному исчезновению интернета в Иране в прежнем виде.