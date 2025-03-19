Китай заявил о готовности помочь в послевоенном восстановлении Украины

19 марта 2025, 8:45

Пекин окажет помощь "в соответствии с пожеланиями сторон", заявил представитель Китайского агентства международного развития и сотрудничества Ли Мин, сообщает China Daily.

"Китай с начала "украинского кризиса" передал Украине четыре партии гуманитарной помощи. Мы готовы продолжать оказывать помощь в рамках наших возможностей и в соответствии с пожеланиями привлеченных сторон, что, конечно, включает и послевоенное восстановление", - сказал Ли, комментируя слова Владимира Зеленского, который выразил надежду на помощь Китая в восстановлении мира и восстановлении Украины.South China Morning Post напоминает, что на встрече в прошлом месяце с главой МИД Украины Андреем Сибигой в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин считает Киев "другом и партнером" и будет развивать китайско-украинские отношения "в долгосрочной перспективе".