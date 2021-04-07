Ожидания новых санкций и коррекция в нефти нервируют российский рубль

7 апреля 2021, 10:45

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Российский рубль — рынки готовятся к самому худшему».

Ее участники отмечают, что рубль нервно реагирует на сигналы о возможном ужесточении западных санкций. В то же время, эксперты не ожидают введения серьезных ограничений до парламентских выборов.



Курс российской валюты зависит от комплекса различных факторов. «Основные факторы, влияющие на курс рубля: чистый экспорт, монетизация <…>, структура денежной массы, внешний долг и величина его обслуживания, объем ЗВР и размещение ЗВР (в банках-резидентах или нерезидентах), монетарная инфляция, долларизация финансового сектора и санкции», — отмечает персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Артем Акдерли.



Именно угроза приятия новых санкций и связанное с ней бегство нерезидентов из отечественных госбумаг вкупе с коррекцией нефтяных цен привели к недавнему резкому снижению курса российской валюты, констатируют участники организованной Finam.ru конференции. «В разные периоды времени санкционная премия в паре рубль/доллар достигала 5-10 руб. Однако фактическая динамика курса рубля будет зависеть от характера вероятных санкций», — замечает аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева. Она не исключает, что западные страны в ближайшее время ограничатся лишь точечными санкциями против отдельных лиц и/или организаций, или же повременят с жесткими рестрикциями как минимум до проведения в России парламентских выборов.



С коллегой согласен руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников: «Лично я думаю, что по-настоящему суровые санкции, включая частичное эмбарго на поставку нефти из России, могут быть введены уже после выборов в Госдуму. Поэтому, не спеша покупаем доллары и евро. Это зло, потому что и в США будет большая инфляция, но она меньшее зло, чем рубль».



По мнению экспертов, любые новости об усилении санкционных ограничений заставят доллар протестировать отметку 77 рублей. «В случае паузы в риторике со стороны правительства США можно ожидать постепенного возвращения пары доллар/рубль на уровень ниже 75 рублей», — считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. В то же время, полагает он, рубль мог бы укрепиться, если бы была повышена так называемая цена отсечения, выше которой Минфин забирает с рынка поступающую валюту от продажи нефти.



Санкционное давление — это планомерный процесс внешнеполитической стратегии России, напоминает начальник аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев: «Последствия запрета на рынок ОФЗ будут неприятными, но некритичными. Для инвесторов это может стать поводом для покупки рублевых облигаций с отличным уровнем доходности».



Одним из важных факторов, влияющих на стоимость российской валюты, традиционно выступала конъюнктура на рынке нефти. Однако, по словам г-на Кравченко, удорожание «черного золота» с начала года не транслируется в укрепление рубля из-за снижения физического объема экспорта углеводородного сырья.



Инвесторам участники конференции рекомендуют соблюдать принцип диверсификации при вложениях в валюту. «Думаю, из основных валют в ближайшие месяцы лучше будет выглядеть доллар США», — считает г-жа Зайцева. «Тенденция к укреплению доллара начнется при сворачивании монетарных стимулов и переходе к жесткой ДКП», — добавляет г-н Акдерли.