В США назвали условия вступления в войну с РФ, – Foreign Affairs

Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер назвал сценарии, при которых непосредственно США может выступить непосредственно против РФ в войне в Украине:
- Первый. Если ВСУ «начнет разрушаться», и РФ добьется победы в Украине.
- Второй. Если эта война не закончится в течение года.
- Третий. США могут ввести сухопутные войска для помощи Украине.
- Четвертый. Америка решит изменить ситуацию, начав участвовать в боевых действиях.
- Пятый. «Намеренная эскалация», когда США против своей воли втягивается в войну по неожиданному развитию событий.