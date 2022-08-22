В США назвали условия вступления в войну с РФ, – Foreign Affairs

22 августа 2022, 12:45

Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер назвал сценарии, при которых непосредственно США может выступить непосредственно против РФ в войне в Украине:

- Первый. Если ВСУ «начнет разрушаться», и РФ добьется победы в Украине.- Второй. Если эта война не закончится в течение года.- Третий. США могут ввести сухопутные войска для помощи Украине.- Четвертый. Америка решит изменить ситуацию, начав участвовать в боевых действиях.- Пятый. «Намеренная эскалация», когда США против своей воли втягивается в войну по неожиданному развитию событий.