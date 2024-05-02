2 мая 2024, 9:15

США и Украина продолжают переговоры о гарантиях безопасности — Белый дом

"Независимо от того, когда эта война закончится, независимо от того, как эта война закончится, у Украины все равно будет длинная граница с РФ и они все равно будут иметь законные потребности в безопасности.



Соединенные Штаты будут продолжать их поддерживать, пока они уточняют свои потребности, как эти потребности должны выглядеть", — заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби в ответ на вопрос "Голосу Америки".

