Германия выделит €10 млн на восстановление "Охматдета"

17 июля 2024, 11:15

Об этом заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Средства будут использованы наряду со средствами других сторонников и доноров, чтобы больница заработала и была готова к зиме. Сюда входят ремонтные и эксплуатационные работы на фасадах, в процедурных кабинетах, а также на электро- и теплоснабжении.



"Разрушение детской больницы показывает, насколько безжалостно и бесчеловечно россия ведет эту агрессивную войну. Больше всего от этой войны страдают дети. Мы не должны и не будем признавать, что этого места исцеления онкобольных детей в Украине больше не существует", — сказала Шульце.