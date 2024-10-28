28 октября 2024, 8:45

Учёные из Китая перезапустили мозг свиньи через 50 минут после смерти

У врачей есть всего 5-8 минут, чтобы вернуть человека к жизни после остановки сердца, но китайцы смогли перезапустить работу мозга с помощью печени, выиграв дополнительные 50 минут на спасение.


Оцените новость:
  • 0 оценок