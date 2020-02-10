В Privat24 можно записаться на прием к врачу

10 февраля 2020, 14:15

Сервис электронной записи к врачу DOC.ua доступен пользователям обновленной версии приложения Privat24 для iOS и Android.

После того, как клиент оставит заявку в приложении, оператор DOC.ua позвонит и поможет подобрать нужного специалиста в частной клинике, обращая внимание на отзывы и рейтинг врачей нужной специализации.



Услуга поиска специалиста бесплатная - клиент платит только в клинике после оказания услуг. Важно, что сервис гарантирует конфиденциальность - персональные данные используются исключительно для записи к врачу.



"Приват24 и DOC.ua помогут существенно сэкономить время наших клиентов. Профессиональные консультанты сервиса подберут лучшего и самого рейтингового врача нужной специализации, лишив пользователей потребности изучать комментарии в Интернете. Поэтому процедура выбора специалиста и записи займет буквально несколько минут ", - рассказала руководитель направления развития E-commerce продуктов ПриватБанка Кристина Кармазина.