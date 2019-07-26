Privat24 встроил в iPhone "Помощь автомобилистам"

26 июля 2019, 11:45

В мобильное приложение Privat24 для iOS добавили опцию помощи водителям.

Этот сервис дает возможность в два клика записаться в автосервис или при необходимости вызвать техническую помощь. Ее реализовали совместно с компанией Autobooking.



Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти в Privat24, выбрать категорию «Транспорт»/«Помощь водителю», затем нажать кнопку на экране смартфона и тем самым автоматически подать заявку на предоставление помощи. В течение нескольких минут с вами свяжется оператор для получения детальной информации или отправит экипаж нужных специалистов. При этом мобильное приложение через GPS определит локацию заявки, поэтому водителю даже не придется объяснять свое местоположение.



«Благодаря Autobooking.com поиск и запись на СТО стали такими же простыми и комфортными, как бронирование отеля, столика в ресторане или заказа товаров в интернет-магазине, – говорит руководитель компании Autobooking Дмитрий Гуцал. – Нужен сервис прямо у дома на завтра и без очередей? Это именно то, чем Autobooking.com занимается. А теперь решить свою проблему с авто возможно еще и через приложение Privat24».