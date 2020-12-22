Vodafone открывает smart клинику Здорро

22 декабря 2020, 10:45

Целостная экосистема телемедицинских сервисов, созданная на базе Здорро, расширит возможности современной медицины при помощи искусственного интеллекта, IoT и Big Data аналитики.

Smart клиника Здорро создана Vodafone Украина в партнерстве с компанией Botkin.pro, которая специализируется на телемедицинских консультациях. «Пандемия ожидаемо подстегнула интерес к телемедицине со стороны пациентов и врачей. В 2020 г. на платформе Вotkin.pro проведено более 30 тысяч онлайн консультаций, а врачебная база увеличилась на 174% по сравнению с 2019 годом», - рассказал профессор Владислав Гринь, руководитель телемедицинской платформы Вotkin.pro.

На сегодняшний день smart клиника Здорро располагает наибольшей в Украине базой врачей, консультирующих удаленно. Прием ведут более 1100 специалистов , и их число постоянно растет. Клиенты имеют возможность выбрать врача по 130 медицинским специальностям. Дополнительным критерием, который помогает клиентам сделать выбор, является рейтинг специалиста, который зависит от стажа врача и ученой степени: среди специалистов клиники много практикующих кандидатов и докторов медицинских наук.

«Наши партнеры накопили богатый опыт в применении телемедицины. Большое количество врачей доверяют и регулярно используют телемедицинские платформы для общения с пациентами. Наша задача – создать на базе smart клиники Здорро первое в Украине полноценное решение, которое объединит телемедицину и наработки Vodafone в сфере BigData аналитики, IoT-сервисов и применении искусственного интеллекта», – отметил Евгений Черный, руководитель отдела по развитию инновационных продуктов Vodafone Украина.

Smart клиника Здорро предлагает не только разговор с врачом при помощи современных средств связи. Это площадка для полноценных медицинских консультаций с удобным интерфейсом, которая дает возможность:

- открыть личный кабинет пациента, в котором будет фиксироваться история обращений и результаты консультаций;

- найти и выбрать врача по специальности, рейтингу и отзывам;

- записаться на прием в удобное время;

- получить онлайн консультацию в текстовом или видео формате с выводами врача;

- запросить второе мнение у профильных специалистов.

Здорро предоставляет разовые медицинские консультации. Следующим этапом станет подключение онлайн-аптек, лабораторий и чат-бота с элементами искусственного интеллекта, который поможет клиентам самостоятельно мониторить состояние своего здоровья и, в случае необходимости, обращаться за медицинской консультацией. Также, на основе данных, полученных в течение первых месяцев работы клиники, будут сформированы пакетные предложения, учитывающие наиболее востребованные услуги.