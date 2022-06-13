РФ планировала раздачу в Киевской области паспортов СССР

13 июня 2022, 11:45

Россияне планировали раздававать жителям Киевщины паспорта... СССР, — сообщает пресс-служба СБУ.

В случае захвата Киевской области орки планировали создать оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, на первое время до выдачи документов РФ.Правоохранителями был обнаружен вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР. Он был обустроен в заброшенном доме близ города Макаров Бучанского района.