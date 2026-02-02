"Нова пошта" запустила нову послугу — доставка багажу з готелів по Україні

2 февраля 2026, 11:15

Компанія представила сервіс "Вільні руки", який дозволяє мандрівникам відправити багаж прямо з рецепції готелю і отримати його пізніше там, де зручно — у відділенні, поштоматі або з кур’єрською доставкою.

Як це працює:

• На рецепції скануєте QR-код і вказуєте, куди доставляти.

• Отримуєте бирку, прикріплюєте її до валізи і передаєте адміністратору.

• Можете відстежувати доставку у додатку "Нової пошти".



Тариф: 399 грн за кожну одиницю багажу (до 32 кг, до 5 місць у одній експрес-накладній, пакування й доставка по Україні включено).



Послуга особливо зручна для тих, хто не хоче тягати валізи по місту перед виїздом або під час пересадок.