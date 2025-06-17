Нові залізничні маршрути Європою у 2025 році

Європейські залізниці активно розвиваються: у 2025 з’являються нові напрямки, швидші пересадки і більше нічних рейсів. Що варто знати мандрівникам:
1. Відень – Париж (нічний потяг)
Новий маршрут від Nightjet (ÖBB). У дорозі — близько 14 годин, зупинки у Мюнхені та Страсбурзі. Альтернатива літакам для тих, хто хоче комфорт і менше вуглецевого сліду.
2. Прага – Копенгаген
Чеські залізниці запускають пряме сполучення до Данії. Ідея — поєднати туризм у Центральній Європі та Скандинавії.
3. Барселона – Ліон – Франкфурт
Renfe та Deutsche Bahn запускають новий швидкісний маршрут. Це зручно для тих, хто подорожує між Іспанією, Францією та Німеччиною.
4. Варшава – Вільнюс – Рига – Таллінн (Rail Baltica)
Частина маршруту Rail Baltica вже доступна для пасажирів. Проєкт має об’єднати країни Балтії з Центральною Європою. Повне відкриття — ближче до 2026, але перші ділянки працюють уже зараз.
5. Мілан – Любляна – Будапешт
Новий міжнародний маршрут із зупинками в Словенії та Хорватії. Підійде для літніх подорожей Балканами.
У 2025 поїзди стають серйозною альтернативою авіаперельотам — зручніше бронювати, більше прямих рейсів і розвиток нічного сполучення.