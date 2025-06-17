Нові залізничні маршрути Європою у 2025 році

17 июня 2025, 14:45

Європейські залізниці активно розвиваються: у 2025 з’являються нові напрямки, швидші пересадки і більше нічних рейсів. Що варто знати мандрівникам:

1. Відень – Париж (нічний потяг)

Новий маршрут від Nightjet (ÖBB). У дорозі — близько 14 годин, зупинки у Мюнхені та Страсбурзі. Альтернатива літакам для тих, хто хоче комфорт і менше вуглецевого сліду.



2. Прага – Копенгаген

Чеські залізниці запускають пряме сполучення до Данії. Ідея — поєднати туризм у Центральній Європі та Скандинавії.



3. Барселона – Ліон – Франкфурт

Renfe та Deutsche Bahn запускають новий швидкісний маршрут. Це зручно для тих, хто подорожує між Іспанією, Францією та Німеччиною.



4. Варшава – Вільнюс – Рига – Таллінн (Rail Baltica)

Частина маршруту Rail Baltica вже доступна для пасажирів. Проєкт має об’єднати країни Балтії з Центральною Європою. Повне відкриття — ближче до 2026, але перші ділянки працюють уже зараз.



5. Мілан – Любляна – Будапешт

Новий міжнародний маршрут із зупинками в Словенії та Хорватії. Підійде для літніх подорожей Балканами.



У 2025 поїзди стають серйозною альтернативою авіаперельотам — зручніше бронювати, більше прямих рейсів і розвиток нічного сполучення.