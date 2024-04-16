Які є сучасні протикрадіжні технології?

16 апреля 2024, 11:35

Світ протикрадіжних технологій постійно розвивається, з'являються все нові та інноваційні методи захисту майна. Пропонуємо вашій увазі деякі з найпоширеніших та найефективніших технологій, що використовуються сьогодні - atsystems.com.ua

1. Радіочастотні (РЧ) системи

Це найпоширеніший тип протикрадіжної системи, який використовується в магазинах роздрібної торгівлі.

РЧ-системи працюють за допомогою міток або етикеток, які кріпляться до товарів.

Коли етикетка проходить через ворота, вона активує сигнал тривоги.

2. Акустомагнітні (АМ) системи

Ці системи схожі на РЧ-системи, але замість радіохвиль використовують магнітне поле. АМ-системи часто використовуються для захисту одягу, книг та інших товарів, які можуть бути пошкоджені РЧ-сигналами.

3. Системи на основі електромагнітного імпульсу (ЕМІ)

Ці системи використовуються для захисту цінних товарів, таких як електроніка та ювелірні вироби. ЕМІ-системи генерують потужне електромагнітне поле, яке може пошкодити електронні компоненти вкрадених товарів.

4. Відеоспостереження

Відеокамери - це ефективний спосіб стримати злочинців та зафіксувати крадіжки на камеру. Сучасні системи відеоспостереження можуть бути оснащені функціями розпізнавання обличчя та аналітики поведінки, які можуть допомогти в ідентифікації потенційних злочинців.

5. Системи контролю доступу

Ці системи використовуються для обмеження доступу до певних зон, таких як офіси, склади та житлові приміщення. Системи контролю доступу можуть використовувати різні методи аутентифікації, такі як картки, ключі, PIN-коди та біометрія.

6. Електронні датчики

Електронні датчики можна використовувати для захисту дверей, вікон та інших точок доступу. Коли датчик спрацьовує, він активує сигнал тривоги.

7. GPS-трекери

GPS-трекери можна використовувати для відстеження місцезнаходження вкрадених товарів. Це може бути корисно для повернення вкраденого майна та полегшення арешту злочинців.

8. Біометричні технології

Біометричні технології, такі як розпізнавання відбитків пальців та розпізнавання обличчя, використовуються для забезпечення більш безпечного доступу до приміщень та товарів.

9. Системи штучного інтелекту (ШІ)

ШІ-системи використовуються для аналізу даних відеоспостереження та інших джерел інформації для виявлення підозрілої поведінки та запобігання крадіжкам.

Важливо зазначити, що найкращий спосіб захистити своє майно - це використовувати комбінацію різних протикрадіжних технологій.

Вибір конкретних технологій, які слід використовувати, буде залежати від ваших індивідуальних потреб та бюджету.