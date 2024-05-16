Естонія ухвалила закон по передачі коштів від заморожених активів РФ

16 мая 2024, 12:15

Поправка дозволяє використовувати заморожені санкціями активи фізичних осіб і компаній, які сприяли протиправним діям Росії.

"Росія є державою-агресором, і компенсація за завдані нею збитки не може бути покладена на Україну та її союзників. Росія несе відповідальність за завдані збитки, і вона повинна понести цю відповідальність", — заявив голова конституційного комітету.Для того, щоб розпочати провадження в Естонії щодо використання майна, Україна має подати відповідний запит. Також повинні бути достатні докази зв'язку власника майна з протиправним діянням.