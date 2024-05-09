Київстар пропонує рік користуватися RTK-сигналом за спеціальними умовами

9 мая 2024, 14:45

Київстар разом з компанією Trimble та лідером с/г галузі у сферах автономізації та розумного землеробства з використанням змішаного парку машин PTx Trimble створили вигідну пропозицію для українських аграріїв.

Так, з травня і до кінця року при підключенні річного пакету RTK-сигналу від Київстар користувачі зможуть безкоштовно розблокувати систему автоводіння на базі дисплея GFX від Trimble на сільськогосподарській техніці до рівня RTK та отримати активацію послуги Trimble xFill Premium для резервування RTK сигналу.

«Подібних пропозицій ще не було на українському ринку. Ми розуміємо, що аграрії, як інші бізнеси, переживають зараз непрості часи. Тому й пропонуємо такі спеціальні умови, які дадуть змогу заощадити та ще ефективніше виконувати свою роботу для спільної підтримки економіки України», — говорить Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар.

Нагадаємо, що у сільському господарстві послуга RTK корекції використовується для точного орієнтування та навігації техніки та допомагає у реальному часі отримувати координати для неї з точністю до 2,5 см. Технологія підвищує продуктивність робіт, зменшує витрати на виробництво, полегшує працю водіїв у полі та дозволяє отримувати вищі врожаї.