Про місцезнаходження близьких тепер можна дізнатись в My Vodafone

10 января 2023, 13:45

В оновленому застосунку My Vodafone тепер можна підключити безкоштовну послугу Геопошук – рішення для пошуку місцезнаходження ваших близьких.

Послуга дозволяє дізнатись, де знаходиться людина, яка вам небайдужа. Щоб знайти її місцезнаходження, Vodafone використовує не інтернет, а сигнал стільникової мережі. Тому, навіть при слабкому сигналі, послуга допоможе відшукати близьких.

Для того, щоб користуватись послугою у застосунку, потрібно обрати її у меню швидкого доступу, натиснути «Отримати дозвіл» та обрати номер з контактів або ввести вручну. Після SMS із дозволом на пошук його місцезнаходження, для перегляду локації абонента, натисніть на його номер. Вам відкриється карта з його координатами. Додаткова перевага користування геопошуком у My Vodafone – можливість надсилати запити навіть поза територією України. Головне лише, щоб абонент, місцезнаходження якого вас цікавить, знаходився в країні.



Фахівці Vodafone проаналізували користування новою послугою Геопошук в різних областях України. Послуга працювала з вересня 2022 року за допомогою SMS-запитів на номер 5500, і за цей час більше 5000 користувачів послуги запитували дозвіл щоб дізнатися місцезнаходження, шукали і знаходили своїх близьких. Найчастіше запити відправляли клієнти з Дніпропетровської, Харківської області та міста Києва.

За даними, отриманими на етапі клієнтського тестування послуги, користувачі найчастіше шукають дітей, батьків або родичів та близьких на тимчасово окупованих територіях.

Клієнти високо оцінили користь послуги та простоту користування «Геопошуком» під час тестового періоду, та готові порекомендувати послугу своїм друзям.



Максимально до послуги можна підключити п’ять номерів. SMS з запитом на підтвердження надійде людині, про яку ви турбуєтесь. Наданий дозвіл діятиме 30 днів. Кожного разу людині, яку ви шукаєте, буде надходити SMS про ваш запит з можливістю відхилити свій дозвіл на перегляд місцезнаходження. Для безпеки абонента, місцезнаходження якого вас цікавить, ви отримаєте дані про його місцезнаходження з приблизним радіусом 3 км. На карті також будуть вказані дата й час, коли його місцезнаходження було визначено.