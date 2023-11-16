16 ноября 2023, 9:15

Один із аеропортів України може відновити роботу для цивільних польотів — Єрмак

Відкрити аеропорт в Україні попри повномасштабну війну, ймовірно, дозволить лише «надійна парасолька» з сучасних систем ППО, каже Єрмак. Утім, часових рамок він не назвав.


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