3 мая 2023, 8:45

Львівський аеропорт можуть відкрити

Достатні засоби протиповітряної оборони дозволи б це зробити. Як зазначив Кулеба, для цього потрібні літаки F-16.

За його словами, всі в державі хочуть, щоб хоча б один аеропорт запрацював.


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