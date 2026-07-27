Коли може запрацювати львівський аеропорт?

27 июля 2026, 8:45

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що аеропорти «Львів» і «Бориспіль» готові до роботи.

За його словами, після вирішення безпекових питань вони зможуть відновити прийом рейсів упродовж тижнів, а не місяців.

Також мер повідомив, що місто через суд заблокувало забудову території, зарезервованої для майбутнього розширення львівського аеропорту. Він наголосив, що ця земля є стратегічно важливою для розвитку летовища.Окрім цього, ЄС готує масштабний проєкт розвитку Львова як транспортного хабу. Він передбачає будівництво європейської залізничної колії та з’єднання аеропорту із залізничним вокзалом.Водночас відновлення цивільних авіаперельотів залежить виключно від безпекової ситуації та рішення про відкриття повітряного простору.