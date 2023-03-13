На Миколаївщині запускають Тилігульську вітроелектростанцію

13 марта 2023, 9:15

Попри повномасштабну війну РФ проти України, компанія ДТЕК ВДЕ завершує в Миколаївській області будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт із загальної заявленої в 500 МВт.

Вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України. Також компанія розглядає можливість завершення будівництва станції й виходу її на повну проєктну потужність у 500 МВт.Відкриття нової ВЕС незважаючи на воєнні умови - це спільний успіх компанії та громади Миколаївської області.