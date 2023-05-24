24 мая 2023, 12:45

ДТЕК офіційно відкрив Тилігульську ВЕС

Попри війну ДТЕК продовжує додавати потужності в енергосистему України.

На Миколаївщині була введена в експлуатацію І черга Тилігульської вітроелектростанції, яка має 19 вітротурбін із загальною потужністю в 114 МВт. 

Це перша в світі вітроелектростанція, яка будується під час війни.

Вже закладено фундамент для встановлення ще 64 турбін ІІ черги станції. Будівництво потужності у 500 МВт зробить її найбільшою ВЕС у Східній Європі та додатково забезпечить чистою енергією будинки і підприємства на півдні України.
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