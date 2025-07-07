В дронах, які в ніч на 4 липня атакували Київ, виявили компоненти китайського виробництва з маркуванням виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd".
"Ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня", - додає СБУ.
7 июля 2025, 15:45
У "Шахедах" знайшли китайські компоненти
В дронах, які в ніч на 4 липня атакували Київ, виявили компоненти китайського виробництва з маркуванням виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd".
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