BlackBox OSINT інформує про ефективність використання OSINT для бізнесу

22 апреля 2025, 9:50

Сприйняття бізнесу в час диджиталізації може змінитися за добу кардинально. Взаємозв’язок компаній у глобальному середовищі дуже тісний, а інформація поширюється онлайн-платформами блискавично. Бізнес-розвідка, яку проводить агенція BlackBox OSINT, дієва для сучасних комерційних організацій. Отримані дані використовуються для розуміння та виявлення репутаційних ризиків, підтримки зростання та здоров’я компаній.

Розслідування із застосуванням відкритих джерел сприймається компаніями як частина бізнес-аналітики для керування електронною репутацією, моніторингу конкуренції та перевірки власної цифрової присутності в інтернет-середовищі. Репутаційний ризик є потенційною шкодою бренду, фінансовому стану та довірі організації. Його спричиняє негативна реклама, неправомірна поведінка керівного складу чи топменеджерів, партнерство з юридичними особами, які є фігурантами кримінальних чи антикорупційних розслідувань.

Саме для виявлення причин, здатних похитнути імідж бізнесу зараз чи у найближчому майбутньому, проводяться дослідження засобами OSINT. Технологія дозволяє збирати, аналізувати та використовувати інформацію із загальнодоступних джерел – вебсайтів, соцмереж, публічних баз даних та звітів. Дані отримуються лише законним шляхом.

Розслідування інструментами Open Source Intelligence допомагає бізнесу:

оцінити цифровий слід – завдяки OSINT компанії можуть відстежити, чи нема витоку конфіденційної інформації в інтернет-мережі, якою можуть скористатися зловмисники;

перевірити співробітників – дослідження виявить за наявності неетичні вчинки, зловживання службовим становищем, привласнення коштів організації працівниками;

дізнатися більше вірогідної інформації про конкурентів чи партнерів – розвідка з відкритих джерел надає детальне досьє на партнера по бізнесу чи опонента;

оцінити власний імідж в онлайн-середовищі – актуально для публічних осіб, чия репутація безпосередньо впливає на їх власну справу та ділового компаньйона;

посилити захист репутації – отримані результати після досліджень OSINT-технологіями дозволять завчасно виявити слабкі місця компанії та вжити дій для зменшення репутаційних ризиків.

Наслідками репутаційної шкоди може стати дестабілізація фінансового здоров’я бізнесу та нівелювання довгострокових стратегічних цілей. Перевірка контрагента чи факт-чекінг своєї особистості OSINT-технологіями – це потужний інструмент для визначення онлайн-загроз та оцінки поточного стану інформаційної безпеки.

Спеціалізація BlackBox OSINT – виявлення корупційних ризиків, публічних компропентуючих відомостей, небезпеки співпраці чи партнерства, слідів протиправних дій, які вчинені предметом дослідження.