РФ починає полювати не лише на дрони, а й на їхній зв’язок

13 мая 2026, 13:45

Росіяни, за OSINT-даними, розробили систему радіорозвідки «Meshtastic-Sniffer», призначену для виявлення та аналізу українських Meshtastic/LoRa mesh-мереж.



Її суть — пасивно слухати радіообмін, перехоплювати пакети, аналізувати активність вузлів і, за наявності кількох синхронізованих приймачів, визначати місце передавачів через TDOA — різницю часу приходу сигналу.

Тут важливо не перебільшувати і не спрощувати. Mesh-мережа — це загальна архітектура зв’язку, де пристрої передають дані один через одного без центральної базової станції. Meshtastic — лише один із популярних варіантів такої мережі на базі LoRa-модулів. Саме дешевизна, автономність і простота зробили його зручним польовим інструментом, але ця ж простота створює ризики: будь-який радіопередавач залишає сигнатуру.Головна вразливість тут не в самому Meshtastic, а в поганій операційній дисципліні. Якщо користувачі залишають стандартні налаштування, слабкі ключі або передають зайву службову інформацію, противник може отримати не лише окремі повідомлення, а й карту активності мережі: які вузли працюють, де можуть бути ретранслятори, як часто й між ким іде обмін. Навіть сильне шифрування не прибирає всіх ризиків — зміст можна закрити, але сам факт випромінювання, ритм трафіку й приблизне місце передавача все одно можуть стати розвідданими.Для фронту це означає, що Meshtastic більше не можна сприймати як «тихий» або автоматично безпечний резервний зв’язок. Він залишається корисним, але лише за умови грамотної конфігурації, дисципліни використання і розуміння, що противник уже шукає такі мережі цілеспрямовано. Росіяни тут не винаходять щось принципово нове — вони просто застосовують класичну радіорозвідку до масового дешевого польового інструмента.Ця історія добре показує, як швидко війна закриває технологічні ніші. Те, що вчора давало перевагу через дешевий децентралізований зв’язок, сьогодні саме стає об’єктом перехоплення, картографування і потенційного наведення. У сучасному електромагнітному полі просте правило працює без винятків: якщо система випромінює, її рано чи пізно почнуть шукати.