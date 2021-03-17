Netgear представила мощную Mesh-систему Wi-Fi 6 из трёх устройств за $500

17 марта 2021, 10:45

Компания Netgear анонсировала систему Nighthawk Tri-band Mesh WiFi 6 System (MK83), предназначенную для формирования ячеистых беспроводных сетей (Mesh), обеспечивающих высокую пропускную способность и большую площадь покрытия.



Система состоит из трёх устройств — ключевого маршрутизатора и двух вспомогательных сателлитов. Как отражено в названии, поддерживается стандарт Wi-Fi 6, или IEEE 802.11ax.

Платформа обеспечивает функционирование в двух полосах 5 ГГц и диапазоне 2,4 ГГц. Скорость передачи данных может достигать соответственно 1800, 1200 и 600 Мбит/с.



Все три устройства несут на борту процессор с четырьмя вычислительными ядрами, работающими на частоте до 1,5 ГГц. В оснащение роутера входят 512 Мбайт оперативной памяти и 256 Мбайт флеш-памяти.

Работая сообща, устройства обеспечивают покрытие площади свыше 415 квадратных метров. Реализована поддержка технологий MU-MIMO и OFDMA.



Маршрутизатор располагает тремя сетевыми портами Gigabit Ethernet LAN и одним портом Gigabit Ethernet WAN. Вспомогательные устройства наделены двумя разъёмами Gigabit Ethernet.