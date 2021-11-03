Netgear представила первую трёхдиапазонную mesh-систему 5G Wi-Fi 6

3 ноября 2021, 12:45

Компания Netgear анонсировала первую в отрасли систему 5G Tri-band WiFi 6 mesh, предназначенную для развёртывания ячеистых беспроводных сетей в домах большой площади или офисных помещениях.

Новинка (модель NBK752) относится к трёхдиапазонным решениям. Поддерживаются высокие скорости передачи данных — вплоть до 4,2 Гбит/с. Дополнительная выделенная полоса обеспечивает связь между основным маршрутизатором и сателлитом.



Роутер оборудован модемом 5G для подключения к сотовым сетям пятого поколения. Таким образом, пользователи смогут организовывать высокоскоростной доступ в интернет в любом месте, где есть инфраструктура 5G: для этого достаточно иметь SIM-карту оператора.



Основной маршрутизатор располагает двумя портами Gigabit Ethernet LAN и одним разъёмом Gigabit Ethernet WAN. Сателлит наделён только двумя портами Gigabit Ethernet LAN.

Говорится о поддержке MU-MIMO. Роутер несёт на борту 1 Гбайт оперативной памяти и 512 Мбайт флеш-памяти.



Комплект уже доступен для заказа: приобрести его можно по ориентировочной цене 1100 долларов США.

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