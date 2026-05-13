Австрия дважды перехватила самолеты ВВС США без разрешения на пролет

13 мая 2026, 11:15

В течение двух дней австрийские ВВС дважды поднимали в воздух истребители Eurofighter после появления в воздушном пространстве страны самолетов ВВС США без необходимого разрешения на пролет.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.По данным издания, речь идет о разведывательных самолетах PC12/U-28A, используемых силами спецопераций США. После приближения австрийских истребителей развернулись и покинули воздушное пространство страны, вернувшись в Мюнхен.Представитель Минобороны Австрии Бауэр заявил, что ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам.