РФ почала навчання поруч з Литвою: вимагає поновити транзит у Калінінград

21 июня 2022, 10:45

РФ почали військові навчання в Калінінградській області. Вишколи ракетних та артилерійських підрозділів проводять військовослужбовці Балтійського флоту РФ.

У маневрах задіяні близько 1 тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.Повідомляється, що артилеристи та ракетники виконають "кілька сотень вогневих завдань" із застосуванням РСЗВ "Град" та "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт", самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація" та "Гвоздика".Нагадаємо, Литва з 18 червня припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу. В росії ці дії називають "блокадою Калінінграда".