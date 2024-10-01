Кароокі люди найкмітливіші, — дослідження

Тести IQ показали, що власники карих очей продемонстрували найвищі результати, тоді як блакитноокі мають найнижчі показники.
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