19 июля 2024, 8:45

Львівщина в ТОП-2 регіонів з найдорожчою орендою житла

Для того щоб зняти 1-кімнатну квартиру, доведеться заплатити приблизно 11 511 грн. Дорожче — лише на Закарпатті 11 698 грн.


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