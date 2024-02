Samsung S24 Plus – що в середині? Відео розбору та ціна ремонту на заміну екрана

19 февраля 2024, 12:50

Основна перевага для цієї моделі те, що вона з інтегрованим штучним інтелектом.

Штучний інтелект зосереджений в декількох областях, але головне, що він інтегрований в інтерфейс телефона та є частиною системи, а не зроблений окремими додатками. І це сильно полегшує життя, робить багато з них затребуваними.

Galaxy S24 Plus продовжив традиції спрощеного розбирання серії Galaxy S23.

Розбирання та ремонт Samsung S24 plus починається з відклеювання задньої кришки.

Під кришкою потрібно відкрутити з десяток гвинтів з кріплення модуля безпровідної зарядки і зняти декілька шлейфів.

Вартість негарантійного ремонту для Samsung S24 plus.



Якщо телефон зазнав значного механічного пошкодження, то нажаль гарантійний ремонт неможливий. Як правило під час падіння в першу чергу страждає екран телефона.



Яка в такому випадку буде ціна на заміну скла або екрану до Samsung S24 Plus ?



Ціна заміни екрану для Samsung S24 +

На даний момент (лютий 2024 року) орієнтовна ціна щоб поміняти екран до Samsung S24 Plus буде становити приблизно 13000 грн.



наприклад

Заміна екран сірий до S24+ marble grey партномер- GH82-33410B - 13200 грн

Заміна екран чорний до S24+ onyx black партномер- GH82-33410B - 13000 грн

Якщо ми порівняємо ціну заміни екрану до Samsung S23+ з ціною заміни екрану до S24+, то побачимо що на момент виходу телефона S23+ заміна оригінального дисплейного модуля коштувала 13500 грн. Але зараз через рік експлуатації ціна на заміну суттєво знизилася і на сьогоднішній день ціни на заміну оригінальних митриць до S23+ мають наступний вигляд.

Ми протестували стійкість екрану до механічних пошкоджень. В цілях експерименту телефон був декілька разів скинутий на бетонну підлогу. Всі рази екран лишався майже неушкоджений, тільки невеликі подряпини на рамці.



Які висновки можна зробити.

Порівнянні з моделями S серії з закругленими екранами, всі телефони серії S24 мають всі пласкі екрани, тому вони будуть набагато стійкими до будь яких падінь. До того ж модель S24 Ultra ще оснащена новітнім верхнім склом Gorilla Glass Armor яке чинить великий супротив для будь яких подряпин.



Так в порівнянні, якщо взяти статистику Сервісного центру Майстерфон (Мастерфон), по частоті ремонтів серії Galaxy s10 (Samsung S10, S10e, S10 plus), то за 5 років експлуатації починаючи з 2019 року. Телефони S10e (з пласким екраном) приходили в ремонт на заміну скла або екрана в 7-8 разів рідше, чим телефони S10 plus в яких дисплей має закруглення. Хоча по статистиці торгових мереж кількість проданих телефонів Galaxy S10e та S10 plus порівняно однакова.



Так автор цієї статті коли користувався телефоном Samsung S10e мав випадок коли в нього телефон випав на бетонну підлогу з висоти 3 метрів, та тільки пошкрябав куток корпусу.

Відео детального розбору S24 +:





Київ Сервісний центр МайстерФон (МастерФон)