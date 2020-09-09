lifecell запустил сервис ремонта экранов мобильных устройств lifecell SCREEN

Теперь абоненты lifecell могут воспользоваться услугой lifecell SCREEN, которая гарантирует ремонт или замену экрана мобильного устройства в случае его повреждения.
Для этого необходимо загрузить приложение lifecell SCREEN, разработанное компанией RADAR, осуществить быструю проверку экрана в онлайн-режиме и выбрать условия подписки на сервис.
Услуга lifecell SCREEN распространяется на ремонт или замену экрана и всех его комплектующих. Ее можно подключить только до получения повреждений экрана. Ремонт выполняется в сертифицированных сервисных центрах с гарантией до шести месяцев.
При необходимости можно заказать ремонт недисплейних повреждений устройства с предварительным согласованием всех деталей и суммы доплаты. При осуществлении ремонта оригинальные комплектующие заменяются оригинальными, а неоригинальные – аналогичными.
Как воспользоваться услугой
1. Скачать мобильное приложение lifecell SCREEN с Google Play или App Store.
2. Верифицировать мобильное устройство следуя подсказкам приложения.
3. Пройти онлайн-тест экрана. Для этого рекомендуется (но не обязательно) снять защитное стекло или пленку. Если защитное стекло или пленка повреждены – их устранение является обязательным для прохождения теста.
4. Выбрать пакет услуг (премиум, стандарт или эконом) и способ оплаты годовой подписки (каждые 7 дней, каждые 30 дней или раз в год). Услугу можно подключить только до получения повреждений экрана.
5. Получить подтверждение активации.
6. В случае наличия повреждения экрана – обратиться в круглосуточную службу поддержки по номеру 5911 или подать заявку на ремонт через личный кабинет на сайте http://my.screen.lifecell.ua
7. Получить подтверждение регистрации заявки в личном кабинете.
8. Дождаться звонка от оператора службы поддержки и получить предварительную оценку повреждений и стоимости ремонта.
9. Подтвердить/отменить ремонт оператору службы поддержки.
10. В случае подтверждения ремонта доставить устройство в сервисный центр лично или воспользоваться бесплатной курьерской доставкой «Новой Почты».
Сроки выполнения ремонта
Ремонт дисплея осуществляется сервисным центром в течение 1-3 дней с момента получения устройства. В отдельных случаях при отсутствии необходимых запчастей срок ремонта может составлять до 14 дней.
Пакеты услуг, их стоимость и период действия
Сервис lifecell SCREEN можно подключить на 1 год с автоматической пролонгацией на следующие 12 месяцев.
Доступны пакеты услуг: «Эконом», «Стандарт» и «Премиум».
Они отличаются по размеру максимальной суммы на ремонт:
1) «Эконом» – 2000 грн;
2) «Стандарт» – 4000 грн;
3) «Премиум» – 9000 грн.
Годовую подписку на каждый из пакетов услуг можно оплачивать каждые 7 дней, каждые 30 дней или 1 раз в 365 дней.
Сумма еженедельной оплаты годовой подписки на пакет «Эконом» составляет 12 грн.
Годовая оплата пакета «Премиум» – 1499 грн.
Как отключить услугу
Необходимо отправить бесплатное SMS-сообщение с текстом «СТОП» на номер 5911.
Выплата денежной компенсации
Компенсация выплачивается по результатам диагностики в следующих случаях:
1) смартфон не подлежит ремонту;
2) отсутствуют необходимые запчасти;
3) срок ремонта превышает 30 дней
4) стоимость ремонта превышает рыночную стоимость смартфона, и ремонт экономически нецелесообразен.
Сумма денежной компенсации выплачивается в размере стоимости ремонта (установленной по результатам диагностики), однако не может превышать 50% максимальной суммы на ремонт по выбранному пакету услуг (за вычетом стоимости диагностики).
Когда необходимо доплачивать за ремонт
1) Если абонент производит оплату годовой подписки каждые 7 или 30 дней, при подаче заявки на ремонт необходимо осуществить доплату разницы к годовой стоимости (согласно выбранного пакета). Сумма, которую необходимо доплатить, будет отображаться в личном кабинете.
2) Если стоимость ремонта превышает сумму на ремонт согласно выбранному пакету. В таком случае сотрудник службы поддержки свяжется с абонентом и проинформирует обо всех деталях осмотра и сумме доплаты. Доплату можно осуществить через личный кабинет.