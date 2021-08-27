Xiaomi будет замедлять зарядку смартфонов с неоригинальными аккумуляторами

27 августа 2021, 10:15

Общеизвестно, что Samsung и Apple замедляли работу фирменных смартфонов по мере износа аккумуляторов. Теперь на похожий шаг решила пойти и Xiaomi.

Энтузиасты обнаружили в коде приложения Mi Security намёки на то, что скорость зарядки смартфонов компании будет снижаться в случае использования неоригинальных аккумуляторов.

Специалисты XDA-Developers обнаружили в коде приложения Mi Security 5.6.0 новые настройки ухода за аккумулятором и контроля зарядки. Примечания к этим настройкам гласят, что MIUI начнёт выдавать предупреждения и снизит скорость зарядки, если обнаружит, что в смартфоне установлена неоригинальная батарея. В коде найден текст сообщений, которые гласят, что только авторизованные специалисты должны выполнять замену аккумулятора, и что использование неоригинальной батареи может привести к повреждению устройства или причинить вред пользователю.

Пока нововведение затронет только смартфоны Mi 9, Mi 10 и Mi 10 Pro и только в Китае. Тем не менее, вероятно, что в ближайшем будущем компания расширит список моделей и регионов, где заработает новая функция. Предполагается, что компания решила пойти на такой шаг, поскольку перечисленные смартфоны поддерживают технологию быстрой зарядки, что повышает требования к качеству аккумуляторов. Некачественные батареи при использовании быстрой зарядки могут вздуться или воспламениться.



Пока неясно, как Xiaomi будет проверять батареи на оригинальность. Например, в iPhone за показ уведомлений об использовании поддельного аккумулятора отвечает микроконтроллер, который может быть настроен только авторизованным техническим специалистом Apple. Возможно, Xiaomi будет использовать такой же механизм.

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