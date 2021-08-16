16 августа 2021, 11:45

Xiaomi выпустила беспроводную зарядку мощностью 100 Вт

Китайская компания Xiaomi без лишнего шума выпустила на домашнем рынке новую беспроводную зарядную станцию под названием Mi 100W Wireless Charging Stand.

Новинка представляет собой более мощную версию выпущенной в мае Mi 80W, обеспечивает беспроводную зарядку мощностью до 100 Вт и стоит около $92.

Представленная зарядная станция во многом повторяет предыдущую модель. Вместе с этим она обеспечивает более мощную беспроводную зарядку и выполнена в чёрном корпусе с золотым акцентом, тогда как 80-ваттная версия устройства поставляется в белом корпусе с серебряным акцентом. Конструкция зарядки позволяет размещать смартфон как горизонтально, так и вертикально.

Из названия следует, что новинка имеет максимальную выходную мощность в 100 Вт, тогда как предыдущая модель выдавала только 80 Вт. Комплект поставки включает в себя фирменный блок питания на 120 Вт и USB-кабель на 6 А. Любопытно, что ни один из существующих продуктов Xiaomi не поддерживает беспроводную зарядку мощностью 100 Вт.

Зарядка получила дополнительные уровни защиты, в том числе от перенапряжения, от низкого напряжения, от перегрева и др. В конструкции предусмотрено две катушки и динамический кулер, работающий достаточно тихо. Поскольку устройство использует стандарт Qi, его можно использовать для подзарядки практически любого устройства с поддержкой беспроводной зарядки. Однако только Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra и Mi Mix 4 поддерживают «режим сверхбыстрой беспроводной зарядки». По данным Xiaomi, смартфон Mi Mix 4 с аккумулятором на 4500 мА·ч и поддержкой беспроводной зарядки 50 Вт можно полностью зарядить за 28 минут с помощью новой зарядной станции.

(C) 3dnews.ru


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