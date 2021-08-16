Xiaomi выпустила беспроводную зарядку мощностью 100 Вт

16 августа 2021, 11:45

Китайская компания Xiaomi без лишнего шума выпустила на домашнем рынке новую беспроводную зарядную станцию под названием Mi 100W Wireless Charging Stand.

Новинка представляет собой более мощную версию выпущенной в мае Mi 80W, обеспечивает беспроводную зарядку мощностью до 100 Вт и стоит около $92.

Представленная зарядная станция во многом повторяет предыдущую модель. Вместе с этим она обеспечивает более мощную беспроводную зарядку и выполнена в чёрном корпусе с золотым акцентом, тогда как 80-ваттная версия устройства поставляется в белом корпусе с серебряным акцентом. Конструкция зарядки позволяет размещать смартфон как горизонтально, так и вертикально.



Из названия следует, что новинка имеет максимальную выходную мощность в 100 Вт, тогда как предыдущая модель выдавала только 80 Вт. Комплект поставки включает в себя фирменный блок питания на 120 Вт и USB-кабель на 6 А. Любопытно, что ни один из существующих продуктов Xiaomi не поддерживает беспроводную зарядку мощностью 100 Вт.

Зарядка получила дополнительные уровни защиты, в том числе от перенапряжения, от низкого напряжения, от перегрева и др. В конструкции предусмотрено две катушки и динамический кулер, работающий достаточно тихо. Поскольку устройство использует стандарт Qi, его можно использовать для подзарядки практически любого устройства с поддержкой беспроводной зарядки. Однако только Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra и Mi Mix 4 поддерживают «режим сверхбыстрой беспроводной зарядки». По данным Xiaomi, смартфон Mi Mix 4 с аккумулятором на 4500 мА·ч и поддержкой беспроводной зарядки 50 Вт можно полностью зарядить за 28 минут с помощью новой зарядной станции.

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