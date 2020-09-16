Xiaomi представила павербанк, который может превращаться в настольную станцию

16 сентября 2020, 10:15

Xiaomi представила внешний аккумулятор Mi Wireless Power Bank 30W, который совмещает в себе два устройства.

Это не только внешняя батарея с функцией беспроводной зарядки. Специальная док-станция позволяет превратить устройство в стационарную подставку для беспроводной зарядки смартфонов.

Заявленная ёмкость батареи составляет 10 000 мА·ч, хотя номинальная ёмкость литий-полимерного аккумулятора равна всего 5600 мА·ч. Самой интересной особенностью новой внешней АКБ является то, что она поставляется в комплекте с док-станцией, позволяющей превратить устройство в стационарную станцию для беспроводной зарядки. При таком сценарии док-станция заряжает внешнюю батарею, а она, в свою очередь, заряжает смартфон. Поддерживается и сквозная зарядка.Внешний аккумулятор оснащён одним портом USB-A с максимальной выходной мощностью 27 Вт. Также имеется порт USB-C, способный выдавать 30 Вт. Максимальная мощность беспроводной зарядки также составляет 30 Вт. Заряжается внешняя батарея двумя способами: через порт USB Type-C или от док-станции, соединяющейся с устройством посредством коннектора POGO. Максимальная выходная мощность док-станции составляет 10 Вт, в то время как разъём USB Type-C способен принимать 18 Вт энергии.