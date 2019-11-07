Смартфоны LG G8X THINQ и LG DUAL SCREEN выходят на мировой рынок

7 ноября 2019, 13:15

LG Electronics (LG) объявила о начале продаж во всем мире смартфона LG G8XThinQ с двойным экраном LG Dual Screen. Обе новинки были представлены широкой публике в сентябре на выставке IFA 2019 в Берлине.

Смартфон LG G8XThinQ с LG Dual Screen предлагает потребителям совершенно новый способ взаимодействия с мобильным устройством и знаменует появление новых возможностей для мобильных игр, создания и потребления контента, лучшей производительности и т.п. Приобрести новинку можно будет в США с 1 ноября, а в течение следующих нескольких недель модель появится на других ведущих мировых рынках: в Бразилии, Японии, Германии, Мексике, Испании и Турции.



LG G8XThinQ Dual Screen позволяет потребителям работать максимально быстро, легко и просто. Можно обмениваться текстовыми сообщениями с друзьями, не прекращая просматривать видео, одновременно смотреть футбол и статистику игр, делиться и сравнивать товары, найденные во время онлайн-шопинга или писать электронное письмо и одновременно сверяться с презентацией. С двумя экранами потребители получают больше возможностей для простой и эффективной навигации, поиска и общения. К тому же LG G8XThinQ Dual Screen позволяет получить уникальные впечатления благодаря большему контролю, когда два идентичных OLED дисплея работают лучше, чем один, экономя ценное экранное пространство.



LG дает потребителям возможность пользоваться мощностью и гибкостью двух экранов или же использовать один, в зависимости от ситуации. Отсоединить LG Dual Screen от LG G8XThinQ, чтобы перейти к минималистичному варианту, не сложнее, чем щелкнуть пальцами.



LG Dual Screen может похвастаться удобным дисплеем на внешнем корпусе, который покажет вам самое необходимое: оповещение, дату, время и уровень заряда. Благодаря шарнирному механизму 360 ° Freestop Hinge, LG Dual Screen можно зафиксировать под любым углом. Это дает возможность использовать смартфон в качестве игрового контроллера под углом 120°, как нетбук под 140°, как плоский экран под 180°, а также можно поставить его почти вертикально или в виде палатки под углом 270° или же открыть его на 360°, чтобы ответить на звонок.



LG Game Pad ̶ это захватывающий опыт с двойным экраном, разработанный для того, чтобы повысить уровень мобильных игр и поднять планку конкуренции. Теперь геймеры могут включить режим игры на одном экране, а всю систему управления на другом, можно выбрать один из многих готовых виртуальных контроллеров или создать собственную раскладку под конкретные игровые потребности или стиль. LG Game Pad имитирует сенсорный ввод на основном дисплее, что позволяет обеспечить совместимость с большинством игр.



Умная клавиатура LG превращает LG G8XThinQ Dual Screen на нетбук для работы практически на ходу. Нижний дисплей превращается в полноэкранную виртуальную клавиатуру, благодаря чему становится проще писать электронные письма, редактировать презентации, тексты или вести поиск в интернете на верхнем дисплее в полноэкранном режиме.

В новом смартфоне LG серии G динамический дисплей OLED FullVision с диагональю 6,4", мощная фронтальная камера 32 Мп, двойная тыловая камера с инновационными режимами фото и видеосъемки и два сбалансированных стереодинамика 1,2 Вт. Впервые в смартфонах LG встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, а также аккумулятор емкостью 4000 мА*час, которого хватит на целый день работы.«Появление LG G8XThinQ и LG Dual Screen позволяет нам быть на рынке наряду с мобильными телефонами с большими экранами, но предлагать наш продукт по более привлекательным ценам, - сказал Morris Lee, старший вице-президент компании LG Electronics Mobile Communications. - Еще со времен первой в отрасли встроенной в смартфон камеры с широким углом обзора, тылового сканера отпечатков пальцев и функции управления жестами, LG расширяет границы инноваций в смартфонах, и эту традицию продолжает LG G8XThinQ Dual Screen».